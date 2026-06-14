俳優の渡辺謙が、大人気アーティストとのレアなツーショットを公開した。渡辺は１４日、自身のインスタグラムを更新。「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６行って来ました。一堂に介したミュージシャン達の素晴らしいパフォーマンスと笑顔に楽しませて貰いました」と記し、音楽業界主要５団体が主催する日本最大規模の国際音楽賞「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６」で、主要部門の「最優秀アル