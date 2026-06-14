元セクシー女優でタレントの蒼井そらが、14日までに自身のXを更新。セクシー女優が海外で入国を拒否された騒動について自身の私見をつづった。【写真】カ、カオス…蒼井そらに“関係を”カミングアウトされた芸能人この騒動は、現役のセクシー女優という女性が、海外に行った際、長時間の尋問や薬物検査などをされ、独房に入れられ、日本に強制送還されたとXで告白。多くの反響が広がり、X上でひろゆきらが持論を展開していた