◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽決勝関大２―１慶大（１４日・神宮）関大（関西学生）が５４年ぶり３度目の優勝を遂げた。決勝終了後に表彰選手が発表され、最高殊勲選手賞に関大のエースで４試合に先発して３勝を挙げた米沢友翔投手（４年＝金沢）、最優秀投手賞には、準決勝の東北福祉大戦で大会記録に並ぶ８連続奪三振をマークした慶大・渡辺和大投手（４年＝高松商）が選ばれた。渡辺は、計１