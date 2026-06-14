【漫画】本編を読む※この記事は若年妊娠など、センシティブな内容を含みます。ご了承の上、お読みください。10代の娘の望まない妊娠が発覚したら、どんな行動に出るだろうか…？漫画『娘が12歳で妊娠しました 逃げた男を絶対に許さない』（ゆっぺ/KADOKAWA）は、望まない妊娠をした中学1年生の少女とその家族の物語だ。ある日突然、まだ小学生のような幼さが残る12歳の娘・のりこの妊娠が発覚。母親の麗美は相手が誰なのかを聞