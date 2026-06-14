新日本プロレス１４日の大阪城ホール大会で行われたＩＷＧＰヘビー級王座戦は、挑戦者の辻陽太（３２）がカラム・ニューマン（２３）を撃破し、８９代王者に輝いた。４月両国大会でベルトを奪われたカラムとのリベンジマッチ。手の内を知り尽くした両者による?大阪の陣?は、互いに一歩も引かない意地の張り合いとなった。辻はエプロンでのエクスカリバー（変型フットスタンプ）で場外に設置したテーブル上に落下し、脇腹に大ダ