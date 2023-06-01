マイケル・ジャクソンの生涯を描く映画『Michael／マイケル』は、完成までに長い歳月を要した。プロデューサーを務めるのは、『ボヘミアン・ラプソディ』（2018）を手がけたグレアム・キング。THE RIVERの単独インタビューでキングは、伝記映画を作るうえでの難しさ、そして『ボヘミアン・ラプソディ』で受けた批判について語った。 ﻿ 『Michael／マイケル』では、マイケル・ジャクソンをスク