6/15（月）〜21（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。🤝 牡羊座：18日（木）は「自分から連絡してみて」牡羊座のあなたは、大昔に仕事の関係で仲良くなった人と、いい縁がありそうな1週間です。18日（木）に自分から連絡をしてみると、楽しい話が生まれるかもしれません♪15日（