夏の髪と肌は、紫外線や冷房による乾燥ダメージを受けやすい季節。そんな夏のケアタイムを心地よく彩る、BOTANISTの数量限定「フレグランスコレクション フィグ＆ダージリンティー」が登場します。上品なフィグとダージリンティーが織りなす透明感あふれる香りと、髪や肌をいたわる保湿成分を配合した全6アイテムを展開。この夏だけの特別な香りで、毎日のセルフケアをワンランクアップしてみません