俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は21日、第24話「軍師官兵衛！」が放送される。サブタイトルは、2014年の大河「軍師官兵衛」と“同名”になった。＜※以下、ネタバレ有＞荒木村重（トータス松本）に幽閉されて1年、小寺官兵衛（倉悠貴）は有岡城で心身共に限界を迎えていた。籠城を続ける村重と織田軍の戦は膠着状態にあったが、羽柴小一郎（仲野太賀）が兵糧の補給路を断つ