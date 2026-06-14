俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は14日、第23話「さらば半兵衛」が放送され、俳優の菅田将暉（33）が4年ぶり3回目の大河出演で挑んだ稀代の軍師・竹中半兵衛の最期が描かれた。菅田は、今月19日公開の映画「黒牢城」（監督黒沢清）で天才軍師・黒田官兵衛役。大河退場の翌週に封切られる映画へ“転生”し、しかも“両兵衛”に扮した作品の時期が重なり、話題を呼んでいる。原作