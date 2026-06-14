◇W杯北中米大会1次リーグF組日本ーオランダ（2026年6月15日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）日本代表は14日（日本時間15日）、1次リーグ初戦でオランダと対戦する。決戦の舞台となるダラス競技場はNFLダラス・カウボーイズの本拠地。最大10万人を収容できる世界最大級のドーム型スタジアムだ。空調が効いており、温度は常時22度に設定。暑熱対策として連日30度超の気温の中で練習してきたチームにとっては戦いやすい環