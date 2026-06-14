All About ニュース編集部では、2026年5月29日の期間、全国20〜70代の男女300人を対象に、「芸能人夫婦」に関するアンケートを実施しました。その中から、結婚発表に驚いた俳優の「芸能人夫婦」ランキングの結果をご紹介します。【8位までの全ランキング結果を見る】2位：松坂桃李×戸田恵梨香／32票2位にランクインしたのは、実力派俳優として高い人気を誇る松坂桃李さんと戸田恵梨香さん夫妻です。お二人は2020年12月に電撃結婚