個人事業主やフリーランスとして働き始めると、所得税の確定申告だけでなく、住民税の納付方法についても正しく知っておく必要があります。住民税には「普通徴収」と「特別徴収」という2つの納付方法がありますが、個人事業主の場合は主に普通徴収が適用されます。今回は、それぞれの違いについて分かりやすく解説します。住民税の普通徴収、特別徴収の違い住民税は、前年の所得をもとに計算される都道府県民税と市区町村民税の総