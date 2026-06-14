五島市でトライアスロンの国際大会「バラモンキング」が開かれ570人が熱戦を繰り広げました。 14日午前7時に五島市で始まった国際トライアスロン大会「バラモンキング」。 今年は570人が出場し、約205キロと約126キロの2つの部門に分かれ、スイム、バイク、ランの3種目を競いました。 このうち205キロのコースでは、愛知県の大石一博さんが3度目の挑戦で初めての栄冠を手にしたということです。