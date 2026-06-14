俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の第23回「さらば半兵衛」が、14日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】ネット衝撃…菅田将暉の”激変姿”を公開大河ドラマ第65作『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟である豊臣秀長を主人公に、戦国時代を描く作品。強い絆で天下統一を成し遂げた豊臣兄弟の軌跡を軸に、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安