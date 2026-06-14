プロ野球のファーム・リーグは14日、東、中、西地区と交流戦の計7試合が行われた。東地区のヤクルトはオイシックス戦（柏崎）に5―2。先発・青柳が6回5安打2失点で3勝目（4敗）を挙げた。矢野が2安打をマーク。オイシックス先発・高野は4回2/3を5安打4失点（自責3）で勝ち星なしの4敗目。田中が3安打1打点。ロッテは日本ハム戦（鎌ケ谷）に5―3。先発・河村が5回3安打5奪三振1失点で5勝目（2敗）。角中が初回に3号3ランを放