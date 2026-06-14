アメリカのプロバスケットボール・NBAで、ニューヨーク・ニックスが13日、53年ぶりに優勝を決めました。マンハッタンでは一部のファンが暴徒化し、バスを破壊するなどしました。NBAファイナル第5戦はテキサス州で行われ、ニューヨーク・ニックスがサンアントニオ・スパーズを破り、1973年以来53年ぶりのNBA王者に輝きました。ニックスの本拠地であるマンハッタン中心部のマディソン・スクエア・ガーデン周辺は、詰めかけた大勢のフ