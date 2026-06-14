NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜午後8時）は、大河ドラマ第65作。天下統一を果たした豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆と共にその生涯を届ける物語。主人公の秀長役を仲野太賀、秀吉役を池松壮亮が務める。■第24回「軍師官兵衛！」村重（トータス松本）に幽閉されて1年、官兵衛（倉悠貴）は心身共に限界を迎えていた。籠城（ろうじょう）を続ける村重と織田軍の戦は膠着（こうちゃく）状態にあったが、小一郎