高知競馬所属の那俄性哲也調教師（６５）は６月１４日、高知競馬９Ｒに管理するムサシフウジンを出走させ１着。１９９４年４月の初出走以来、１万６０１５戦目で地方競馬通算１５００勝を達成した。重賞はディアマルコでの２０１６年高知優駿など３３勝。騎手時代にはアラブの名馬ローゼンホーマの主戦を務めた。