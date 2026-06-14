アメリカのプロバスケットボールリーグ、NBAの決勝戦でニューヨーク・ニックスが優勝し一部のファンが暴徒化しました。記者「ニューヨーク・ニックスが優勝を決めファンが喜びを爆発させている」南部テキサス州で行われたNBAの決勝第4戦でニューヨーク・ニックスが勝ち、53年ぶりとなる優勝を決めました。これを受け、ニックスの本拠地であるニューヨークの「マディソン・スクエア・ガーデン」の周辺には、多くのファンが詰めかけ