お笑いタレント・有吉弘行（52）が14日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。性別や職種の呼称について語った。「生保レディ」が「生保ナビゲーターソナエルジュ」と呼称を改める事になったというニュースを受け、「学研のおばさん」CMや「ヤクルトレディ」など、性別を組み込んだ呼び名は「変わっていくんじゃない？」と話す有吉。「女芸人っていうのもちょっと抵抗ができてきた」と切りだ