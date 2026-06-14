バスケットボール男子韓国代表のイ・ヒョンジュン（長崎ヴェルカ）は、NBAサマーリーグに参加するため、7月に行われる「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window3」を欠場するようだ。韓国バスケットボール協会の発表を受け、6月12日に韓国メディアが続々と報じている。 イは今月8日から韓国代表の活動に参加していたが、今後は19日まで代表練習に参加した後、