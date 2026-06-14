14年半ぶりの“国立”だった。奈良クラブに所属するFW田村翔太は、四日市中央工高の2年生で出場した第90回全国高校サッカー選手権で決勝に進出。惜しくも準優勝に終わったが、同級生のFW浅野拓磨(マジョルカ)との2年生コンビは、大きな注目を集めた。「あの時と比べ物にならないくらいすべてが変わっている。でも国立というところにサッカーファンが集まって、聖地というところは何も変わらないかなと思います」。13日にMUFGスタ