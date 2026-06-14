V・ファーレン長崎は14日、MF澤田崇(35)、DF新井一耀(32)、MF中村慶太(32)と2026-27シーズンの契約を更新したことを発表した。今季のJ1百年構想リーグで澤田は2試合、新井は6試合、中村は2試合に出場。契約更新に際し、クラブ公式サイト上で以下のようにコメントした。■MF澤田崇「百年構想リーグで得た経験を糧に、もっとチームに貢献できるよう頑張りたいと思います!2026/27 シーズンも応援よろしくお願いします。」■DF新井