国民的アイドルグループ『モーニング娘。』の元メンバーで10代目リーダーを務めた生田衣梨奈さんが13日、JリーグオールスターDAZNカップが開催されたMUFGスタジアム(国立競技場)を訪れたことを報告した。昨年7月にグループを卒業し、今年1月から吉本興業に所属する生田さん。X(@ikuta_erina0707)で「『JリーグオールスターDAZNカップ』めちゃくちゃ焼けるくらい暑すぎた 試合もめちゃくちゃあつかった!!!」と綴り、J1 WESTの青