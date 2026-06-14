ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31）は、米誌「TIME」が発表した「TIME100 SPORTS」に選出され、6月10日に公式Instagramでも紹介された。投稿では、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で6回無失点、10奪三振、3本塁打を記録した活躍や、ワールドシリーズでの本塁打などを振り返り、投打で歴史的な存在感を放つ大谷をたたえている。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人