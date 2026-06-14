元プロ野球選手で野球解説者の高木豊（67）の妻で、モデルの高木千早（48）は6月10日に自身のInstagramを更新し、夫婦でクルーズ船のロケに参加したことを報告した。投稿では、初めてのクルーズ船で最高の時間を過ごせたことを明かした。 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 公開された写真では