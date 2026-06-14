夏を前に少し遅めの衣替えです。新潟市アグリパークで14日、ヒツジの毛刈りが披露されました。 新潟市アグリパークで飼育されているメスのヒツジ「わたあめ」と「くう」は毎年この時期に毛刈りをするそうで、今回広くその様子を知ってもらおうと、初めて一般向けに公開されました。多くの家族連れが見守る中、「わたあめ」と「くう」は暴れることなく毛を刈られ、涼しげな姿になりました。 見学した子どもた