任期満了に伴う南島原市長選挙は14日投票が行われました。 南島原市長選挙は届け出順に、 新人で元島原半島観光連盟会長の相川武利氏(65)、新人で前市議会議員の隈部和久氏(63)、現職で4期目を目指す松本政博氏(78)のいずれも無所属による三つ巴の構図となりました。 午後6時時点の推定投票率は25.53％となっています。 このあと開票作業が行われ、今夜遅くに当落が判明する見通しです。