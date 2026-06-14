【ロンドン＝田島大志】高市首相は１４日、ロンドンの英首相府でスターマー英首相と会談した。エネルギーを含む経済安全保障や防衛、先端技術などでの協力強化に向けて意見を交換した。高市首相は会談の冒頭、「英国は日本にとって大切な重要な同志国だ。『準同盟国』と言えるレベルに達している。日英関係をもっと高みに引き上げたい」と述べた。スターマー氏は「投資やエネルギーなどの分野で話が機会が持てることを非常に嬉