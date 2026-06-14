声優アイドルユニット「ピュアリーモンスター」の安藤鈴菜は役者としてキャリアをスタートさせ、2019年にグループへ加入した。コロナ禍という未曾有の危機を乗り越え、今やグループをけん引する存在となった。ステージデビュー直後に浴びた声援を心の糧に走り続ける安藤が、結成9周年を越えた今、何を思い、未来に何を誓うのか――。スポニチ東京本社でのインタビューで語った。（「推し面」取材班）安藤は声優として2年ほど活