サッカーＷ杯北米大会・１次リーグＣ組、ハイチ−スコットランド戦を１４日にＮＨＫが中継し、スタジオ解説で宮澤ミシェル氏（６２）が登場した。長身に明るいブルーのジャケットと黒ズボン姿。テンション高くＷ杯の開幕に「ヤーヤーヤー、もう、そわそわしてるねー。ドキドキしますね、日本戦が近づいてきて」と語り、軽妙な試合解説を展開した。ネットでも話題となり「宮澤ミシェルさん、久しぶりに観た」「なつかしすぎる