ドアまわりやカウンター下など、家の中には意外と使えていないスペースがあるもの。【セリア】の「かもいリングフック」は、挟める場所に取り付けるだけで、ちょっとした“掛けるスペース”を作れるアイテムです。今回は突っ張り棒と組み合わせて、どこまで使えるかチェックしてみました。 挟んで使えるリング付きフック 【セリア】「かもいリングフック クリア」\110（税込） かもいや棚板などに挟んで