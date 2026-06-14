知人のBさんの話です。ふとした事から、親戚のAさんと久しぶりに連絡を取り合う様になったBさん。二人の間には自慢も駆け引きもない、温かく静かなやりとりが続いています。その中でBさんがふとこぼした言葉。人間関係の本質とは……？ それぞれの生き方 Bさんの親族に、Aさんという独身の男性がいます。 若い頃は仲間とつるんだりと勢いのある目立つ人でしたが、年齢を重ねるにつれて人付き合いは狭くなり、今は地元