サッカー元日本代表主将で、現在は米ＭＬＳのＬＡギャラクシーでプレーするＤＦ吉田麻也（３７）が、ＤＦ菅原由勢（ゆきなり、ブレーメン）へエールを送った。１４日にインスタグラムで「Ｄｒｅａｍｃｏｍｅｔｒｕｅ！ｇｏｏｄｌｕｃｋ」とつづり、菅原のインスタグラムアカウントをメンション。沢山の寄せ書きと「吉田先輩」という文字が書かれた国旗を２人で持つ写真と、代表のユニホームで２人が並ぶ写真も併せて公