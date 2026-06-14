◆サッカー北中米大会▽１次リーグＥ組ドイツ―キュラソー（１４日、ヒューストン競技場）４度のＷ杯優勝を誇るドイツ（ＦＩＦＡランク１０位）は、初戦で初出場のキュラソー（同８２位）と対戦する。ドイツを率いるナーゲルスマン監督は今大会最年少の指揮官で、初戦は３８歳３２６日で迎える。一方で、キュラソーのディック・アドフォカート監督は今大会の監督としては最年長で、さらにドイツ戦の日に７８歳２６０日を迎え