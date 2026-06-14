SHEʼSが、9月2日にリリースされるニューアルバム『Who am I?』を携えての周年ツアー＜SHE’S 15th Anniversary Tour “Who am I?”＞を開催することを発表した。2026年に結成15周年・メジャーデビュー10周年を迎え、本日6月14日に大阪城音楽堂で周年記念公演を行なったSHEʼS。周年ツアーは9月26日(土)大阪 ・LIVE SQUARE 2nd LINEを皮切りに、歴代ツアー史上最多公演数となる全国25カ所を巡る。ツアー、アルバムのタイト