◆第１０８回全国高校野球沖縄大会▽１回戦日本ウェルネス沖縄６−１首里（１４日・Ａｇｒｅスタジアム北谷）沖縄では、日本ウェルネス沖縄の投打二刀流を誇るプロ注目の１４７キロ右腕・長山武蔵（３年）が首里戦に「３番・ＤＨ兼投手」の大谷ルールで先発。注目の打撃は敬遠を含む４四球と勝負を避けられ、１打数無安打だったが、無四死球の９安打１失点で完投し、スカウト陣からは将来性を称賛する声が相次いだ。１８０セ