英国俳優のキット・ハリントン（39）は、代表作「ゲーム・オブ・スローンズ」最終シーズンが配信開始となった際、リハビリ施設入りしていたという。同人気ドラマでジョン・スノウ役を演じていたキットは、2019年に最終シーズンのプロモーション活動をする代わりに、不安症やアルコール依存の治療に取り組んだことは「良い決断」だったと振り返っている。 【写真】「GoT」再撮影を求める声