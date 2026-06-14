森保監督が前日会見に臨んだ北中米ワールドカップ（W杯）に臨む日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、グループステージF組の初戦でオランダ代表と対戦する。13日に同地で前日会見に臨んだ森保一監督は「明日のオランダ戦は先行逃げ切りで考えていきたいと思っています。最終的には明日の朝の状況を見て決めますが、おおよその先発にについてはオランダ戦に向けて戦術の確認をしています」と