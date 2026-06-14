俳優・本木雅弘の長男でモデルのUTAが、Netflixシリーズとして配信される「ガス人間」で俳優デビューを果たす。同作は、1960年に公開した東宝特撮映画「ガス人間第一号」を原作とし、現代の視点で再構築した完全オリジナルストーリー。小栗旬をはじめ、蒼井優、広瀬すず、林遣都、竹野内豊など豪華な俳優が出演し、2026年7月2日から配信がスタートする予定だ。 そんな超大作で俳優デビュー