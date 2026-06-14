モノマネ芸人・ミラクルひかるが、14日放送のフジテレビ系『千鳥の鬼レンチャン』（後7：00）に出演し、名付けの親を明かした。【写真】『鬼レンチャン』扮装モノマネ連発したミラクルひかるミラクルは、人気企画の「サビだけカラオケ」に扮装モノマネをしながら挑戦。トークでは「名付け親の師匠」がダンシング☆谷村で「生みの親になります」と紹介された。「歌うんだひかる」との2択だったという。ミラクルは「モノマネ芸