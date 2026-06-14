タレント、モデル、ユーチューバー、インフルエンサーなど幅広い活動を繰り広げているセクシー俳優のMINAMO（26）が14日、自身のYouTube、Xを更新し、2026年末をもってセクシー女優を引退することを発表した。【画像】「やり切った」MINAMOの引退報告＜全文＞＆和装も美しい近影MINAMOは、「【ご報告】応援してくださっている皆様へ 」と題した動画を投稿。黒のシックな衣装で登場し、「今日は皆さんに重大なご報告があります