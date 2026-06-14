【WEC 世界耐久選手権】第3戦 ル・マン24時間レース（6月13日・14日）【実際の映像】コースアウト→公道を逆走する驚きの光景世界三大レースのひとつであるル・マン24時間レースの後半、予選10番手からスタートして一時は2位に浮上するなど好調はな走りをみせたキャデラック38号車がコースアウトするアクシデントが発生した。しかし、コース復帰の際に公道へと進入し、ラウンドアバウトを逆走する驚きの一幕があり、放送席の実況