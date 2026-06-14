わんこと業者さんの心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で4万6000回再生を突破し、「オドオドでかわいい」「業者さんもかわいいw」「怖くなっちゃうよね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：消防点検にやってきた業者のおじさん→犬が怖がってしまい…優しさ溢れる『可愛いやりとり』】 怖がりなわんこ TikTokアカウント「fukutaro914」の投稿主さ