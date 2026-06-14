犬が怖いと感じるもの 大きな音や破裂音 犬は聴覚が優れている一方、大きな音や破裂音が苦手です。犬の苦手な音の二大巨頭といえば雷と花火でしょう。この2つが揃う夏は、恐怖のあまりに家から脱走してしまった犬が行方不明になるケースが最も多発する季節とも言われているほどです。 姿や全貌が確認できないもの これは犬に限ったことではありませんが、未知のものや正体がわからないものには少なからず警戒