ドッグランで飼い主さんの姿を見失ってしまったわんこ。名前を呼んでも気づかずに探し続ける姿がTikTokに投稿されると、「飼い主さんを探す姿が愛おしい♡」「必死なのたまらない」といった声が寄せられました！また、飼い主さんを見つけた時の姿にも反響が集まっています。 【動画：ドッグランで迷子になった犬→名前を呼んでも気付かずに…尊すぎる『見つけた瞬間の光景』】 ドッグランで迷子になってしまったわんこ