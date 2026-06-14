ぬいぐるみを抱いて眠っているとわんこがやってきて…！？その後の愛おしすぎる行動が反響を呼び、投稿は6万回再生を突破。「マジか！？めっちゃ嬉しいことする」「可愛すぎるんですけど」といったコメントが寄せられ反響を呼んでいます。 【動画：夜、ぬいぐるみを抱きながら寝た結果→犬が『その子だれ？』と嫉妬してしまい…あまりにも愛おしい結末】 ぬいぐるみを抱いて寝ていると…？ TikTokアカウント「wolfsableleo