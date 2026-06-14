ワンコがイタズラをしたので、お母さんが叱ったら…？お説教中のワンコの態度が可愛すぎると話題になり、投稿は記事執筆時点で78万1000回再生を突破。「とても愛おしい」「たまらん」「最高すぎる！」「笑っちゃう」といった声が寄せられています。 【動画：お母さんが『イタズラ犬』を叱った結果→『悪いことをした』と理解して…わかりやす過ぎる『反省の態度』】 お説教中のワンコの態度が愛おしい！ TikTokアカウント