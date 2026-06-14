犬が『信頼している人』にしかみせないサイン５選 愛犬と暮らしていると、「うちの子、私のことを本当に信頼してくれているのかな？」と感じることはありませんか。犬は安心して過ごせる相手に対して、特定の行動を見せます。ここでは、犬が信頼している人にしかみせない行動や仕草をみていきましょう。 1.目の前でお腹を見せる 犬にとってお腹は急所です。そのため、仰向けになってお腹を見せたり、ヘソ天状態で眠っ